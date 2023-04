Plus de Français et d’Espagnols dans les hébergements d’urgence

Durant la saison hivernale, les hébergements d’urgence en ville de Lausanne ont accueilli plus de 1170 personnes. «Le plus haut chiffre depuis cinq ans. On revient à une situation d’avant-Covid, mais avec un essor de la mobilité européenne, avec des personnes qui migrent pour des motifs économiques», commente Eliane Belser, responsable du dispositif d’aide d’urgence lausannois. Elle complète: «On a répertorié davantage de résidents qui venaient de France, d’Espagne et de Bulgarie. Des provenances qui étaient moins représentées auparavant.»