Pays-Bas: Huit tonnes de coke dans des cartons de bananes

Plus de huit tonnes de cocaïne ont été saisies dans le port de Rotterdam, dans un conteneur de bananes en provenance d’Équateur, a annoncé, jeudi, le Parquet néerlandais, précisant qu’il s’agit de la plus grosse saisie à ce jour aux Pays-Bas.

La drogue, dont la valeur de revente est estimée à 600 millions d’euros, a été saisie le 13 juillet, mais l’information n’avait pas été divulguée plus tôt, en raison du déroulement de l’enquête. «Le 13 juillet, les douanes ont effectué la plus grande saisie de drogue jamais réalisée dans le port de Rotterdam», a annoncé le Parquet. «Au total, 8064 paquets d’un kilo de cocaïne ont été extraits de douze palettes de bananes», ont détaillé les procureurs, précisant que la drogue avait été détruite.

Le conteneur était arrivé à Rotterdam via le Panama.

«Une fois de plus, nous avons réussi à porter un sérieux coup aux trafiquants de drogue du port», a salué le directeur des douanes de Rotterdam, Peter van Buijtenen, qualifiant la saisie d'«énorme».

Hausse de plus de 7500 kilos par rapport à 2022

Les douanes néerlandaises ont saisi plus de 29’702 kilos de drogue au premier semestre 2023, plus qu’à la même période l’année dernière (22’009 kilos), selon des chiffres publiés en juillet. Plus de la moitié des cargaisons retrouvées contenaient moins de 100 kilos de drogue, avait alors précisé le gouvernement.