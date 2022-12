Reporters sans frontières : Plus de journalistes tués en «zone de paix» qu'en «zone de guerre»

L'Irak et la Syrie dominent le classement des pays les plus dangereux pour la profession.

De 2003 à 2022, 1668 journalistes ont été tués dans le monde, soit 80 par an en moyenne, selon un bilan publié vendredi par Reporters sans frontières. L'Irak et la Syrie dominant le classement des pays les plus dangereux pour la profession. «Avec un total de 578 tués en 20 ans», ces deux Etats meurtris par la guerre «rassemblent, à eux seuls, plus d'un tiers des reporters tués», devant le Mexique (125), les Philippines (107), le Pakistan (93), l'Afghanistan (81) et la Somalie (78), les hommes représentant plus de 95% des décès. Depuis 2003, 80% des victimes se concentrent dans 15 pays.