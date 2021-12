Suisse : Plus de jours fériés en semaine l’année prochaine

Cette année, les jours fériés sont plusieurs fois tombés sur des week-ends. En 2022, la situation devrait s’améliorer… surtout pour les cantons à majorité catholique.

En 2021, plusieurs fériés sont tombés sur un week-end. À l’échelle nationale, cela a été le cas pour la fête nationale et Noël. En Suisse romande, quatre cantons sont à majorité protestante (Vaud, Genève, Neuchâtel et Berne) et trois à majorité catholique (Valais, Fribourg et Jura). Les seconds – qui ont plus de fériés légaux que les autres – ont aussi été perdants cette année, mais la situation devrait s’améliorer en 2022.