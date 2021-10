Afghanistan : Plus de la moitié des Afghans menacés par la famine

L’ONU parle d’une des «pires catastrophes» humanitaires au monde et espère pouvoir apporter de l’aide rapidement.

«Compte à rebours»

La crise alimentaire en Afghanistan est déjà plus grave que celles en Syrie ou au Yémen. Seule la République démocratique du Congo est dans une situation plus désespérée, ont indiqué des responsables onusiens. «L’Afghanistan est maintenant parmi les pires catastrophes humanitaires au monde, si ce n’est la pire», a ajouté M. Beasley.

«Le compte à rebours avant la catastrophe est lancé et si nous n’agissons pas maintenant, nous aurons un désastre total sur les bras», a-t-il mis en garde. Sous les effets combinés de la guerre, du réchauffement climatique et des crises économique et sanitaire, plus de 50% de la population afghane sera cet hiver aux niveaux 3 (crise alimentaire) et 4 (urgence alimentaire) de l’indice IPC (Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire), élaboré en collaboration avec l’ONU.