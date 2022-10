Suisse : Plus de la moitié des bâtiments chauffés à l’énergie fossile

À la fin de l’année 2021, la Suisse comptait 1,77 million de bâtiments d’habitation et 4,69 millions de logements. «58% des bâtiments étaient chauffés aux énergies fossiles (mazout et gaz) et 17% étaient équipés de pompes à chaleur», révèle jeudi l’Office fédéral de la statistique (OFS). Si l’année passée, le mazout était la principale source d’énergie du chauffage «avec une utilisation dans 41% des bâtiments, cette part a été toutefois en recul constant sur les quarante dernières années», note l’OFS. Quant au chauffage à gaz, il était installé dans 18% des bâtiments – une proportion qui a doublé en trente ans.

«La proportion des bâtiments raccordés à une pompe à chaleur a quadruplé depuis 2000 et représente même les trois quarts des objets construits au cours de la dernière décennie», poursuit l’OFS. Les pompes à chaleur étaient davantage installées dans les maisons individuelles (21%) que dans les bâtiments avec plus de dix logements (13%). «Le bois et l’électricité chauffaient respectivement 12% et 8% des bâtiments, mais leur utilisation tendait à diminuer», conclut l’OFS.