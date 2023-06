Football: Plus de la moitié des entraîneurs n’ont pas terminé la saison dans leur club

Chaque semaine, l’Observatoire du football CIES, basé à Neuchâtel, publie une analyse en lien avec son sport. Dans sa lettre hebdomadaire de la fin du mois de mai , l’organisme s’est intéressé au nombre d’entraîneurs ayant débuté la saison dans un club et qui ne sont plus en poste au terme de l’exercice.

La palme du championnat le plus instable pour les entraîneurs revient à la Ligue 1 tunisienne où la totalité des seize clubs ont remplacé leur entraîneur en cours d’exercice. Le podium est complété par la Premijer Liga (Bosnie-Herzégovine) et la First League (Macédoine du Nord) où les taux de rocade sont respectivement de 91,7% et de 90,9%.