Omicron : Plus de la moitié des Européens touchés d’ici 2 mois

Selon l’Organisation mondiale la Santé, au rythme où évolue le nouveau variant du Covid-19, plus de 50% des habitants du Vieux-Continent seront infectés d’ici mars.

Au vu du «raz de marée» actuel, plus de la moitié des Européens pourraient être touchés par le variant Omicron d’ici deux mois, a estimé mardi l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Cette prévision survient deux ans pile après l’annonce du premier décès officiellement lié au coronavirus en Chine. «À ce rythme, l’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) prévoit que plus de 50% de la population de la région sera infectée par Omicron dans les six à huit prochaines semaines», a déclaré le directeur de l’OMS Europe, Hans Kluge, lors d’une conférence de presse.