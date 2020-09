Tunisie : Plus de la moitié des hôtels pourraient ne pas rouvrir

Comme de nombreux pays, la Tunisie vit une chute des recettes touristiques dramatique. Les autorités craignent que la branche ne s’en remette pas.

«Nous avons enregistré une baisse dans les revenus des activités touristiques de 60% et on pourrait atteindre les 70% d’ici la fin de l’année 2020», a déclaré samedi à la presse le ministre du Tourisme, Habib Ammar.

Une situation catastrophique

«60% des hôtels n’ont pas ouvert cette année et risquent de ne plus rouvrir.»

Cette «crise sanitaire a mis en évidence certaines fragilités structurelles dans le secteur touristique dont l’assise financière des établissements et la précarité de l’emploi», a-t-il ajouté.

