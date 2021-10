Etats-Unis – Plus de la moitié des rames du métro de Washington à l’arrêt

États-Unis : Plus de la moitié des rames du métro de Washington à l’arrêt

Après une enquête suite à un déraillement la semaine dernière, le réseau de métro de Washington a retiré de la circulation lundi 60% de ses rames.

La potion s’annonce amère pour les centaines de milliers d’usagers de ce réseau souterrain, le plus fréquenté des États-Unis après celui de New York, desservant la capitale fédérale et sa banlieue s’étendant sur les États de la Virginie et du Maryland.