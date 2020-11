Sondage : Plus de la moitié des Suisses sont démoralisés par la pandémie

Une enquête de la SSR publiée ce vendredi indique que la crise du Covid-19 affecte fortement le moral de la population helvétique, notamment à cause de la peur de la maladie et de l’isolement social.

Plus de la moitié de la population en Suisse considère son moral mauvais ou très mauvais à cause de la pandémie de coronavirus, selon le dernier sondage SSR sur le sujet, publié vendredi. En pleine deuxième vague, plus de 80% des personnes interrogées pensent que la normalité ne reviendra pas avant l’été 2021.