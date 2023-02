Conseil fédéral : Plus de la moitié des Suisses veut une autre formule magique

Selon un sondage, une majorité de la population pense que le Conseil fédéral devrait être remanié et glisser un peu à gauche.

La photo officielle du Conseil fédéral 2023. Chancellerie fédérale

Quelque 59% des Suisses sont favorables à une composition politique différente du Conseil fédéral, selon la «NZZ am Sonntag», qui relaie dimanche un sondage de l’institut de recherche Sotomo. La formule magique actuelle (2 sièges UDC, 2 PLR, 2 PS et 1 Centre) ne séduit plus autant.

Sans surprise, avec respectivement 91 et 85%, ce sont les électeurs Verts et Vert’libéraux qui seraient le plus d’accord à faire sauter la formule. Ceux du PS sont 72% à souhaiter un changement, tandis que ceux du PLR préfèrent le statu quo.

Si 59% des Suisses veulent un autre Conseil fédéral, quelle composition les séduirait le plus? Les avis divergent, souligne la «NZZ». Selon l’enquête, les gens pencheraient plutôt pour que le gouvernement glisse un peu plus à gauche. En effet, la variante dans laquelle le camp du centre gauche (Centre, Vert’lib, PS, Verts) remporterait chacun un siège au détriment du camp du centre droit (2 UDC, 1 PLR) est la plus populaire. Vient ensuite la variante dans laquelle les Verts gagneraient un siège aux dépens des conseillers fédéraux PLR Karin Keller-Sutter et Ignazio Cassis.

Pas de siège vert au détriment du PS

Les Verts doivent-ils entrer au Conseil fédéral au détriment du PS, comme certains se disent prêts à le faire? Cette idée ne séduit pas du tout les sondés. Seuls 12% d’entre eux aimeraient qu’Alain Berset ou Élisabeth Baume-Schneider cède son siège à un ministre écologiste.

Bref, les Suisses n’aiment plus franchement la formule magique actuelle, mais ils sont tout sauf unanimes derrière une nouvelle composition. Et la «NZZ» de conclure qu’il est peu probable, ainsi, que les choses changent après les élections de cet automne.