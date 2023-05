denrées alimentaires: «Plus de la moitié du gaspillage a lieu avant que les produits arrivent en rayons»

Dans son rapport sur les denrées alimentaires et ses conséquences pour l’environnement, le WWF rappelle l’important gaspillage de viande et de légumes dans le monde. La Suisse n’est pas en reste.

La Suisse est aussi responsable du gaspillage alimentaire et ainsi des émissions de gaz à effet de serre inutiles, mentionne le WWF. WWF

La production de denrées alimentaires fait partie des moteurs les plus graves de la crise climatique, indique le WWF lundi dans un communiqué, à quatre jours de la journée du sauvetage des denrées alimentaires. Et pour illustrer son constat, l’ONG taille dans le vif en rappelant que près de 40% de la nourriture produite dans le monde n’est pas consommée. Ce qui signifie que toutes les denrées produites entre le 1er janvier et le 26 mai 2023 ont terminé à la poubelle.

Dans son nouveau rapport, le WWF souligne que ce gaspillage est également très présent en Suisse. «Plus de la moitié du gaspillage a lieu avant même que les produits arrivent dans les rayons des magasins, pendant la récolte, la transformation ou la distribution. Le reste a lieu dans le commerce de détail, la gastronomie ou les ménages», précise l’ONG.

1’400’000 tonnes de CO2 par an

Dans nos régions, près de 330 kg d’aliments sont jetés par personne chaque année, indique le WWF. Et cela malgré l’inflation actuelle qui favorise la lutte contre le gaspillage alimentaire. L’ONG précise qu’en plus de «décimer des ressources précieuses, nous produisons ainsi des gaz à effet de serre nocifs pour le climat». Avant d’ajouter qu’à eux seuls, «les légumes et la viande de bœuf jetés dégagent environ 1’400’000 tonnes de CO2 par année en Suisse.»

Responsables d’un tiers du gaspillage alimentaire, les consommateurs possèdent plusieurs solutions pour éviter cette gabegie. Selon l’ONG, il faudrait préparer une liste de courses afin de s’épargner des achats inutiles. Au lieu de faire de grosses courses hebdomadaires sans parvenir à tout utiliser, mieux vaut privilégier les produits frais consommés fréquemment, mentionne le communiqué.