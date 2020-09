Suisse : Plus de liberté demandée pour choisir ses héritiers

Le Conseil national s’est dit mardi favorable à offrir plus de marge de manoeuvre lorsque l’on rédige son testament.

Les règles actuelles sur les héritages ont plus de 100 ans; elles ne répondent plus aux relations ni aux structures familiales modernes, a rappelé hier la conseillère nationale Laurence Fehlmann Rielle (PS/GE). Le mariage n’a plus le monopole, a souligné de son côté la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter qui, au nom du gouvernement, souhaite plus de flexibilité.