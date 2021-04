Politique agricole : Plus de mille tracteurs devant le Parlement européen

Des agriculteurs français se sont rendus à Strasbourg pour exprimer leur mécontentement vis-à-vis de la Politique agricole commune (PAC).

Entre 1200 et 1500 tracteurs, selon la préfecture et les organisateurs, ont convergé vendredi à Strasbourg devant le Parlement européen, occasionnant d’importants bouchons, dans l’espoir de peser sur les négociations de la future Politique agricole commune (PAC), en cours à Bruxelles. A l’appel de la Fédération régionale des syndicats d’exploitants agricoles (FRSEA) et des Jeunes agriculteurs (JA) du Grand Est, les convois, principalement venus d’Alsace mais aussi de Lorraine et de la Marne, ont occasionné d’importants ralentissements sur les autoroutes, avant de rallier en fin de matinée la capitale alsacienne.