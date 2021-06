Automobile : Fin des moteurs à combustion pour les VW en Europe en 2035

Le constructeur allemand vise le tout-électrique sur le territoire européen dans 15 ans pour sa marque phare VW.

La marque VW du groupe allemand Volkswagen veut cesser de vendre des voitures à moteur à combustion en Europe entre 2033 et 2035 pour passer aux véhicules électriques, se laissant plus de temps sur d’autres marchés, notamment la Chine, a annoncé l’un de ses responsables. Sous la pression de normes antipollutions de plus en plus strictes, les constructeurs automobiles mondiaux se fixent les uns après les autres des calendriers de sortie du moteur à combustion.

«Nous rendrons l’ensemble de notre flotte neutre en CO2 d’ici 2050 au plus tard. En Europe, nous quitterons le marché des véhicules à moteur thermique entre 2033 et 2035», a déclaré Klaus Zellmer, directeur des ventes de VW dans une interview au quotidien bavarois Münchner Merkur, disponible en ligne dimanche. Cette sortie interviendra «un peu plus tard aux États-Unis et en Chine. En Amérique du Sud et en Afrique, en raison du manque de conditions-cadres politiques et d’infrastructures, cela prendra un peu plus de temps», a-t-il ajouté.