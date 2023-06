«Odeur suspecte»: Plus de peur que de mal au centre commercial Forum Montreux 

La police et les pompiers ont débarqué en nombre sur les lieux de l’incident.

Un lecteur nous a informés de la présence de pompiers et policiers aux abords du centre commercial Forum Montreux (VD), lundi en milieu d’après-midi. En cause, «une odeur suspecte de fumée qui émanait des habitations situées au-dessus du complexe commercial», explique la police cantonale. Les pompiers et la police se sont donc rendus sur les lieux du sinistre afin de déterminer l’origine de l’odeur. Une ambulance était également présente «à titre préventif», précise la police.