Tennis – Plus de peur que de mal pour Belinda Bencic

On avait craint le pire pour elle après avoir vu ses larmes à Chicago la semaine passée. Belinda Bencic, qui s’était tordu le genou en plein échange, a rassuré lundi sur les réseaux sociaux. «Merci à tous pour vos messages de soutien. Mon genou va bien et je n’ai rien de sérieux au niveau des ligaments. J’ai été extrêmement chanceuse. Je vais essayer de retrouver la forme le plus vite possible pour finir fort la saison.»