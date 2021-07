Covid : Fini la quarantaine pour les vaccinés qui vont en Angleterre

Londres a décidé d’exempter d’isolement tous les voyageurs vaccinés en provenance de l’UE et des États-Unis. Cet assouplissement, très attendu des expatriés, concerne aussi les personnes arrivant de Suisse.

Cette mesure, pour laquelle militait aussi ardemment le secteur touristique, entrera en vigueur à partir de lundi 5h du matin, a précisé le ministère des Transports. «Nous aidons les gens vivant aux États-Unis et dans les pays européens à retrouver leur famille et leurs amis au Royaume-Uni», a souligné le ministre des Transports Grant Shapps sur Twitter.

Majeure partie des destinations touristiques

Pour les pays classés «orange», soit la grande majorité des destinations touristiques, dont l’UE, les États-Unis ou la Suisse, le Royaume-Uni imposait jusqu’ici une quarantaine entre cinq et 10 jours aux voyageurs et de coûteux tests. Il avait déjà exempté de quarantaine les voyageurs vaccinés par le service de santé britannique mais pas ceux vaccinés à l’étranger, au grand désespoir des expatriés britanniques dans ces pays pour qui tout retour à la maison est très difficile.

Désormais, l’Angleterre appliquera la même mesure aux personnes vaccinées provenant de l’Union européenne, des États-Unis et de tous les pays de la liste «orange», sauf la France, en raison de la présence du variant Beta. «Des règles distinctes vont continuer de s’appliquer pour les arrivées de France», a précisé le ministère dans un communiqué. Un test PCR restera obligatoire deux jours après l’arrivée. Les voyageurs vaccinés aux États-Unis devront en plus prouver qu’ils sont résidents aux États-Unis.

L’opposition inquiète

Si les pays de l’Union européenne ont décidé de rouvrir leurs propres frontières aux Américains, à condition qu’ils soient vaccinés contre le Covid-19 ou présentent un test négatif, les voyageurs en provenance de l’espace Schengen, du Royaume-Uni et d’Irlande ne peuvent, eux, plus entrer aux États-Unis depuis mars 2020.

L’un des pays européens les plus touchés par la pandémie avec plus de 129’000 morts, le Royaume-Uni traverse actuellement une vague épidémique attribuée au variant Delta, malgré une décrue notable depuis une semaine.

Assouplissement «imprudent»

L’opposition travailliste, par la voix de sa numéro deux Angela Rayner, a jugé l’assouplissement annoncé mercredi «imprudent», s’inquiétant du risque d’importation de nouveaux variants. Le ministre de la Santé Sajid Javid a cependant défendu une mesure permise par le succès des campagnes de vaccination aussi bien au Royaume-Uni (plus de 70% des adultes complètement vaccinés) que dans l’UE et aux États-Unis, qui va apporter «un coup de pouce à l’économie».

Compagnies aériennes satisfaites

Les compagnies aériennes, pressées de relancer les juteux échanges transatlantiques et les dessertes des plages méditerranéennes, ont fait part de leur satisfaction. British Airways et Virgin Atlantic ont cependant demandé au gouvernement d’aller plus loin en classant plus de pays en liste verte, d’où aucun voyageur ne doit se soumettre à une quarantaine.