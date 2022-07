Haut-Valais : Plus de quatre ans de prison pour avoir tenté de tuer sa conquête Tinder

Le tribunal de district du Haut-Valais a reconnu un médecin allemand coupable de tentative d’homicide volontaire. En plus de sa peine de prison, il sera expulsé de Suisse pendant sept ans.

Les deux individus avaient décidé de rester amis (photo d’illustration). Getty Images via AFP

Le tribunal d’arrondissement du Haut-Valais vient de reconnaître un médecin allemand coupable de tentative d’homicide volontaire. En 2018, il avait invité une hôtesse de l’air résidant en Suisse alémanique rencontrée sur Tinder à un week-end de randonnée dans le Haut-Valais. Comme elle ne voulait pas avoir de relations sexuelles avec lui, il a alors tenté de l’étrangler.

Comme l’explique le «Walliser Bote», l’Allemand et l’hôtesse de l’air se sont rencontrés en 2017 via l’application Tinder. Au fil de leurs conversations, ils se sont rendu compte qu’ils s’entendaient mieux comme amis que comme couple d’amoureux. En 2018, le médecin a donc invité la femme à passer ce week-end en question – lui payant le voyage en train et le séjour à l’hôtel en chambre double.

Un soir après une randonnée et un dîner au restaurant, les deux amis sont retournés dans leur chambre. L’Allemand, qui avait bu beaucoup d’alcool pendant le repas, a alors demandé à la victime d’avoir une relation sexuelle orale. Ce qu’elle a catégoriquement refusé en raison de leur amitié. Le médecin s’est alors emporté et a voulu chasser la femme de la chambre. Cette dernière a refusé, ne pouvant pas changer de chambre au milieu de la nuit. La situation a alors dégénéré.

Tentative d’étranglement

L’homme a soudain frappé sa victime au visage, avant de la jeter sur le lit et de l’étrangler pendant plusieurs minutes. Il l’a aussi insultée et lui a dit qu’il allait la tuer, détaille le journal. Finalement, l’hôtesse de l’air a réussi à enfoncer un doigt dans l’œil de son agresseur. Ce dernier l’a alors relâchée et elle a pu se réfugier dans la salle de bains, d’où elle a appelé les secours. L’Allemand a été arrêté.

Au moment des faits, l’homme avait un taux de 2,7 pour mille d’alcool dans le sang. Sa victime était sobre. Depuis, un traitement a été ordonné par la suite pour que le médecin allemand lutte contre son alcoolisme. L’hôtesse de l’air a subi des dommages durables sur sa santé suite à ces violences.

Expulsé

Pendant son procès devant le tribunal d’arrondissement du Haut-Valais, l’accusé a nié avoir demandé des faveurs sexuelles – tout en reconnaissant avoir des trous noirs qui l’empêchaient de se souvenir de tout ce qui s’était passé ce soir-là.

Alors que son avocat commis d’office a tenté d’obtenir l’acquittement, avançant que son client n’était pas coupable au moment des faits, une expertise médicale a établi que l’Allemand était un buveur invétéré. De plus, le tribunal a jugé que le médecin savait pertinemment qu’un étranglement pendant plusieurs minutes pouvait rapidement mettre une vie en danger. Les juges ont également estimé que l’accusé n’avait montré que peu de remords.

Le médecin allemand a été condamné à quatre ans et deux mois et demi de prison et à une expulsion de sept ans de Suisse. L’homme devra aussi verser 25’000 francs de dommages et intérêts pour tort moral à sa victime et prendre à sa charge les frais de procédure qui se montent à près de 44’000 francs.