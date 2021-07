Genève : Plus de quatre Genevois sur dix sont sans religion

42% de la population de plus de 15 ans résidant au bout du lac se déclare sans appartenance religieuse. Un tiers se réclame du catholicisme.

Plus de quatre résidents genevois sur dix, 42% exactement, déclarent n’appartenir à aucune église ou communauté religieuse, a communiqué l’Office cantonal de la statistique. Ces chiffres se rapportent à la période 2015-2019. Un tiers (33%) des répondants disent être catholiques romains. Suivent, avec 9%, les églises et communautés protestantes, la communauté musulmane (6%) et les autres communautés chrétiennes (6%). Le solde est constitué de personnes se réclamant d’autres communautés religieuses (3%, dont 1% pour la communauté juive). La question a été laissée sans réponse par 3% des sondés.