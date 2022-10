Plus de quatre mères sur cinq actives sur le marché du travail

L’OFS note aussi que «l’arrivée d’un premier enfant dans le ménage fait augmenter la part de pères travaillant à temps partiel (de 10,3% à 13,6%)». Des différences existent toutefois entre les pères suisses et étrangers. La part de temps partiel est plus élevée chez les premiers: 13,4% avant la naissance de l’enfant, 18% après et même 23,5% après la naissance d’un deuxième enfant. Chez les pères étrangers le taux de temps partiel est de 6,2% après le premier enfant et de 10,1% après le second.