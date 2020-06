Covid-19

Plus de six milliards d'euros de promesses de don pour un vaccin

Une myriade des célébrités est venue soutenir la Commission européenne pour un immense collecte de fonds que cette dernière parrainait.

Coldplay, Miley Cyrus, Jennifer Hudson et Dwayne «The Rock» Johnson sont venus samedi en aide à la Commission européenne dans la collecte de fonds pour mettre au point un vaccin contre le Covid-19. Plus de six milliards d'euros ont pu être récoltés.