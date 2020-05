Confédération

Plus de six milliards pour le «paquet Horizon»

Les fonds demandés par le Conseil fédéral couvrent les contributions obligatoires présumées liées à une pleine participation de la Suisse, en tant qu’Etat associé, au «paquet Horizon» jusqu’en 2027.

Si le Parlement approuve l’enveloppe, le gouvernement pourra négocier un renouvellement de l’accord bilatéral Suisse-UE pour le «paquet Horizon». Ce dernier inclut la participation aux programmes Horizon Europe et Euratom, ainsi qu’au «Digital Europe Programme» et à l’infrastructure internationale ITER qui effectue des recherches sur la fusion nucléaire.

Des conditions proches

Participation aux projets futurs

Après les moyens d’encouragement du Fonds national suisse, les subventions allouées dans le cadre des PCR sont la deuxième source majeure de financement public pour les chercheurs en Suisse. C’est même la plus importante pour les petites et moyennes entreprises.

Selon une étude du Secrétariat d’Etat à la recherche et à l’innovation, la participation suisse aux programmes-cadres de recherche dégage aussi de nombreux bénéfices pour l’économie et la société. «Maintenir cette participation est donc dans l’intérêt de notre pays et de notre système de recherche et d’innovation», conclut le Conseil fédéral.