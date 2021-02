Mercredi, la Direction de la santé et des affaires sociales de Fribourg a annoncé qu’elle comptait assouplir les règles fixées pour lutter contre la pandémie dans les EMS. Dès le 1er mars, les proches pourront à nouveau se rendre dans les chambres des résidents et manger avec eux à la cafétéria. Les sorties en famille, jusqu’ici fortement déconseillées, pourront se dérouler sans qu’une quarantaine ne soit imposée au résident après son retour à l’institution, pour les vaccinés, explique « La Liberté ».

Cette décision s’inscrit dans le cadre d’une amélioration sur le plan sanitaire. «Nous comptons 22 cas positifs durant ces sept derniers jours parmi les résidents et le personnel, sur plus de 7000 personnes qui résident ou travaillent dans les EMS du canton de Fribourg», indique la conseillère d’État Anne-Claude Demierre. De plus, d’ici le 25 février, 95% des résidents des homes fribourgeois, ainsi que 40% du personnel soignant, auront reçu leur deuxième dose de vaccin.