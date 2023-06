Lausanne: Plus de sports urbains à l’Espace Fair-Play de Vidy

Premiers rides sur la rampe offerte par le CIO et imaginée par l'artiste suisse Ryslee.

«C’est incroyable de voir le nombre de personnes, de tous âges, qui viennent ici en soirée, les mercredis ou les week-ends, en particulier les jeunes», se réjouit Émilie Moeschler, conseillère municipale lausannoise chargée des sports et de la cohésion sociale. Depuis 2022, la Ville a lancé un important programme de rénovation et de développement de l’Espace Fair-Play de Vidy.

Ainsi, au mois de mai 2022, la Ville a installé un pumptrack dans le cadre de l’Année du vélo; en 2023, deux terrains de basket 3x3 ont rejoint les deux terrains de basketball et les 4 terrains de beachvolley existants. Le skatepark de 1000 m2 a été équipé de modules de street et d’un half-pipe de 9 mètres de large, entièrement rénové. Pour finir, une seconde rampe a rejoint ce printemps l’Espace Fair-Play. Intitulée «A New Chapter», cette œuvre originale a été créée par l’artiste suisse Cyril Vouilloz, alias Ryslee.