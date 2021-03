Viola Amherd a déjà dit qu’elle souhaitait voir plus de femmes rejoindre les rangs de l’armée.

Marianne Binder-Keller s’inscrit ainsi dans la démarche de Viola Amherd, sa collègue de parti. Elle est convaincue d’un détail important comme le rapporte « Blick »: pour voir les recrues affluer, les tenues de l’armée doivent être plus stylées.

Changer de tenue de sortie

L’Argovienne pense qu’un uniforme de sortie plus à la mode jouerait en faveur d’une plus grande attractivité de l’armée, spécialement pour les femmes. Interpellée par le quotidien alémanique, la députée conteste toute accusation de sexisme et reste convaincue de la pertinence de son intervention.