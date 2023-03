Assurance maladie: plus de transparence pour maîtriser la hausse des coûts

Le Conseil des États a accepté d’entrer en matière ce mardi par 23 voix contre 19 sur le contre-projet indirect à l’initiative populaire du Centre intitulée «Pour des primes plus basses». Il a rejoint ainsi le Conseil national qui l’avait adopté l’année dernière. Dans un contexte d’augmentation des primes de 6,6% en moyenne pour l’année 2023, la majorité composée des élus du Centre et du PS a estimé qu’il fallait poursuivre dans la recherche de solutions pour freiner l’évolution des coûts de la santé. À l’inverse, les représentants du PLR et de l’UDC ont dénoncé une «dictature des coûts» et en filigrane la menace d’un rationnement des soins.