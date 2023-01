Croissance démographique : «Plus de travail à temps partiel entraîne plus d’immigration»

La Suisse devrait franchir la barre des neuf millions d’habitants cette année. Face à la croissance rapide de la population, beaucoup se posent – ​​une fois de plus – la question: l’immigration en vaut-elle vraiment la peine? En d’autres termes: est-ce que la population locale en profite si environ 74’000 personnes arrivent dans le pays chaque année? Cela dépend, répondent les économistes dans le «SonntagsBlick». Quiconque possède un terrain ou une maison fait partie des gagnants. «En raison de l’augmentation de la demande, la valeur des terrains et des biens immobiliers s’est multipliée», explique Michael Siegenthaler, expert du marché du travail au Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l’EPFZ. Les entreprises qui ont embauché des immigrants et ont ainsi pu développer de nouveaux produits en ont également profité. Cela profite aussi aux employés de ces entreprises, par exemple sous la forme d’augmentations de salaire. En fin de compte, les gagnants sont les immigrants eux-mêmes, dont les revenus ont augmenté.

Le revers de la médaille

Notre prospérité, un des moteurs de l’immigration

Et que signifie l’immigration pour l’ensemble de la population? «Nous avons gagné en temps libre ces dernières années. Nous travaillons moins, mais nous produisons autant», analyse Michael Siegenthaler en se référant au produit intérieur brut (PIB) par habitant. En effet, le nombre d’heures travaillées par habitant a nettement diminué au cours des 30 dernières années: les Suisses travaillent plus à temps partiel, ont plus de vacances – et le nombre de retraités dans la population totale augmente. Notre prospérité est donc l’un des moteurs de

l’immigration. «Parce que nous travaillons moins, nous avons besoin de plus d’employés, poursuit l’économiste zurichois. Pour le dire franchement: plus de travail à temps partiel entraîne plus d’immigration.»