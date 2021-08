rentrée scolaire - Plus de vacances d’été ne signifie pas moins d’heures de cours

Les écoles de Genève et du Tessin étaient les seules encore en vacances jusqu’à ce lundi. Mais malgré un retour en classe plus tardif et des vacances d’été plus longues, les élèves ne bénéficient pas de moins d’heures de cours à l’année.

La rentrée a lieu ce lundi 30 août à Genève et au Tessin. Elle a eu lieu le 23 août dans le canton de Vaud, et le 16 août à Neuchâtel. 24HEURES

À Genève et au Tessin, l’école ne reprend qu’aujourd’hui, après respectivement 8 et 10 semaines de vacances d’été. Dans le canton de Vaud, les élèves sont assis sur les bancs de l’école depuis déjà une semaine, contre deux à Neuchâtel et trois dans le canton d’Argovie.

Mais même si les congés estivaux genevois et tessinois sont plus longs que dans les autres cantons, les heures passées en cours ne manquent pas. C’est le constat que fait la «NZZ», dans un article publié ce lundi. Plus encore, les deux cantons sont en haut du classement qui recense le nombre d’heures passées en classe.

Le record de présence en classe est genevois

Même si l’éducation ne relève pas de la compétence de la Confédération, il existe certains instruments qui visent à homogénéiser le système scolaire à l’échelle nationale.

Selon le concordat sur la coordination scolaire de 1970, l’année scolaire doit compter 38 semaines d’école au minimum. Tous les cantons y adhèrent… Sauf le Tessin. Les heures de cours s’y étendent sur 36,5 semaines. Cet écart a toutefois une explication: les leçons y sont plus longues – 50 minutes plutôt que 45 – et plus fréquentes que dans les autres cantons.

Quant à Genève, il obtient le record du temps de présence en classe le plus long de Suisse. Selon le rapport sur l’éducation de 2018, le temps d’enseignement y est de 928 heures par année. En guise de comparaison, il n'est que de 741 heures à Lucerne. La moyenne suisse est de 816 heures par an; c’est lègerement plus que dans les pays membres de l’OCDE. À Genève et au Tessin, les longues vacances d’été se voient donc (sur)compensées par des horaires plus intenses.

15 semaines de vacances par an au Tessin

Globalement, la durée totale des vacances varie entre 13 et 14 semaines selon les cantons. Le Tessin est le seul à en compter 15, analyse la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique. Il existe néanmoins d’importantes différences selon le niveau scolaire, la région (linguistique) ou encore la commune. Les zones touristiques profitent par exemple d’un calendrier de congés qui diffère du reste du canton.

Les longues vacances d'été au Tessin relèvent ainsi avant tout de la tradition, observe le quotidien alémanique. Autrefois, le canton était fortement agricole. Les enfants devaient alors travailler à la ferme et dans les alpages durant les mois d’été. Jusqu'à la fin des années 1970, les vacances duraient même jusqu'à la mi-septembre.

Le facteur climatologique entre également en compte. L’été tessinois est globalement plus chaud que dans le reste de la Suisse, et débute avant. Et les classes ne disposent pas d’air conditionné, informe le Département de l’éducation.