Avec le Brexit, le Royaume-Uni devient un pays hors de l’Union européenne, et donc soumis à d’autres règles douanières avec la Suisse.

«À partir du 1er janvier 2021, les animaux et les produits d’origine animale en provenance du Royaume-Uni seront soumis aux mêmes conditions d’importation que ceux provenant de l’extérieur de l’Union européenne.» L’Angleterre, l’Écosse, l’Irlande du Nord et le Pays de Galles, qui forment le Royaume-Uni, seront considérés dès l’année prochaine comme des pays tiers sous l’angle du droit alimentaire et vétérinaire, communique jeudi l’Administration fédérale.