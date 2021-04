Novak Djokovic et Rafael Nadal, qui n’ont plus joué depuis l’Open d’Australie remporté par le Serbe en février, sont de retour à la compétition avec pour objectif affiché Roland-Garros (30 mai-13 juin). Devenu détenteur du record de semaines passées au sommet de la hiérarchie mondiale (il entamera sa 316e lundi), Djokovic se concentre désormais, comme Nadal, aux tournois du Grand Chelem pour s’emparer du record de titres majeurs. Nadal a égalé à Roland-Garros l’automne dernier le record de 20 détenu par Roger Federer et Djokovic en est à 18 après sa victoire à Melbourne.

Comment Nadal et Djokovic vont-ils?

L’absence de Federer

Se faisant de plus en plus rare, sa présence n’en est que plus attendue, son absence que plus regrettée: Roger Federer est de nouveau absent à Monte-Carlo. Ayant fait son retour à Doha après 13 mois d’absence et deux opérations du genou droit, le Suisse a choisi de repousser ses débuts sur terre. Federer, qui ne s’est plus aligné depuis 2016 à Monte-Carlo où il ne s’est jamais imposé, est attendu à Madrid (2-9 mai). L’autre absent de marque est Dominic Thiem (4e), l’un des principaux opposants à Nadal sur terre battue. L’Autrichien, qui avait déjà renoncé à Miami, a expliqué qu’il n’était «pas à 100%» et qu’il préférait s’entraîner sur terre en Autriche.