Suisse : Plus d’un étudiant sur deux en difficulté dans ses études

Les dernières données de l’OFS pour l’année 2019 montrent que «57% des étudiants rencontrent des difficultés dans leurs études» et qu’un sur dix songe à les abandonner.

L’OFS relève des différences d’âge et d’origine sociale. Les étudiants de plus de 30 ans «sont moins fréquemment concernés par des difficultés liées au contenu des études, mais plus souvent par celles liées aux aspects financiers et personnels». Quant aux étudiants dont les parents n’ont pas suivi de formation post-obligatoire, ils «rencontrent toujours plus de difficultés, quelles qu’elles soient».

Impact du domaine d’études

L’enquête de l’OFS note que dans les hautes écoles universitaires (HEU), «les personnes en sciences exactes et naturelles (42%) et en médecine et pharmacie (39%) déclarent le plus souvent rencontrer des difficultés liées au contenu des études». Dans les hautes écoles spécialisées (HES) et pédagogiques (HEP), ce sont les étudiants en technique et IT (37%), en design (36%) et en chimie et sciences de la vie (35%) qui sont le plus touchés par ces mêmes difficultés.