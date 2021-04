Plus de 280’000 personnes se sont rendues aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) l’an passé, soit près de 20% de plus qu’en 2019. Une hausse liée à l’activité de dépistage du Covid.

Les HUG comptent huit hôpitaux, deux cliniques et trente lieux de soins répartis dans le canton. L.Fortunati/TDG

Plus de 130’000 tests réalisés, près de 80’000 urgences et plus de 3900 malades accueillis. Ce sont les chiffres liés au coronavirus pour l’année 2020 aux HUG. Ceux-ci ont publié ce mardi leur rapport annuel. Au total, plus de 280’000 personnes sont venues l’an dernier à l’Hôpital contre 235’000 en 2019. «Cette hausse de 19% est liée à l'activité de dépistage mise sur pied par les HUG dans le cadre d’une mission d’intérêt général confiée par l’Etat de Genève», indique l’institution.

Plus de 90 lits supplémentaires

La capacité d’accueil a été augmentée avec 91 lits supplémentaires, dont 10 aux soins intensifs et 22 aux soins intermédiaires. Les HUG sont ainsi en mesure d’accueillir jusqu’à 242 malades du Covid-19. D es dépenses importantes ont été engagées pour recruter du personnel, transformer des locaux, agrandir ou louer des structures, et acheter du matériel , poursuivent les HUG . L’exercice financier 2020 s’est terminé à l’équilibre grâce au crédit supplémentaire de près de 170 millions accordé par le c anton.

Hors Covid, l'activité stationnaire a baissé de 11,5 % en 2020 dans toutes les catégories d’âge, surtout chez les plus de 70 ans. Ceux-ci constituent près de 30% des patients et présentent de plus en plus de comorbidités. Pour la première fois en 10 ans, l'activité ambulatoire a connu une diminution (-3,2%), en raison de l’arrêt de s interventions non urgente s au printemps et de la baisse de fréquentation de l’hôpital lors de la deuxième vague.

Plus de 13’000 collaborateurs