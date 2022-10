Statistiques : Plus d’un immigré sur deux ne reste pas bien longtemps en Suisse

On note par exemple que les personnes arrivées en provenance d’Afrique sont très nombreuses à quitter la Suisse très rapidement, après leur arrivée. En chiffres: au deuxième semestre de 2011, 51,8% de celles-ci avaient déjà quitté le pays. Il en va autrement des immigrés venus des pays de l’UE et de l’AELE. Dix ans après, seuls 50,6% de ceux arrivés en 2011 avaient mis les voiles. On constate aussi que les immigrés d’Amérique du Nord sont plus nombreux à faire de relativement courts séjours. Quatre ans après leur arrivée, plus de 7 sur 10 étaient déjà repartis.