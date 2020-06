Zurich

Plus d’un millier de personnes dans la rue contre le racisme

Le décès de l’Afro-Américain George Floyd lors de son interpellation aux Etats-Unis a suscité un mouvement de protestation à Zurich ce lundi.

Plus d’un millier de personnes ont manifesté contre le racisme lundi à Zurich. La mort de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, lors d’une interpellation à Minneapolis lundi dernier suscite un tollé en Suisse aussi.

La manifestation s’est déroulée dans le calme en début d’après-midi, tandis que la police se tenait à l’écart. Les participants ne respectaient en revanche pas les distances requises en lien avec coronavirus et l’interdiction des rassemblements de plus de 30 personnes.

Vent de révolte

La mort de Georges Floyd étouffé lors d’une opération de police à Minneapolis il y a une semaine a fait souffler un vent de révolte aux Etats-Unis, mais aussi dans le reste du monde. Minneapolis et plusieurs villes américaines comme Los Angeles, San Francisco et New York sont sous haute tension tandis que les manifestations se succèdent, en se transformant en émeute dans certains endroits.