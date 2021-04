Coronavirus : Plus d’un million de morts en Europe, les Anglais en terrasse

La pandémie a fait plus d’un million de morts en Europe, où les Britanniques ont réinvesti lundi terrasses de pubs et salons de coiffure grâce à une nette amélioration de la situation sanitaire en Grande-Bretagne et une campagne massive de vaccinations.

Les Londoniens boivent un verre à Soho le 12 avril 2021. AFP

Le Royaume-Uni a atteint lundi, avec un peu d’avance, son objectif d’offrir avant la mi-avril au moins une première dose de vaccin contre le coronavirus à tous les plus de 50 ans et aux personnes les plus vulnérables ou exposées, a ainsi assuré le gouvernement.

Mais ailleurs dans le monde l’épidémie reste «en pleine expansion», a averti lundi l’Organisation mondiale de la santé (OMS). «Nous sommes actuellement à un point critique de la pandémie», a déclaré Maria Van Kerkhove, la responsable technique au sein de cette organisation de la lutte contre le Covid-19, au moment où le bilan dans le monde approche des trois millions de morts (2’937’355 décès).

«La trajectoire de cette pandémie est en pleine expansion. Elle croît de manière exponentielle. Ce n’est pas la situation dans laquelle nous voulons nous trouver 16 mois après le début de la pandémie, alors que nous disposons de mesures de contrôle efficaces», a-t-elle fait valoir.

L’Europe a franchi lundi la barre du million de morts du Covid-19, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de bilans fournis par les autorités de santé. Les 52 pays et territoires de la région (qui va à l’est jusqu’à l’Azerbaïdjan et la Russie) totalisent au moins 1’000’288 décès (pour 46’496’560 cas), devant l’Amérique latine et les Caraïbes (832’577 décès), les États-Unis/Canada (585’428 décès) et l’Asie (285’824 décès).

Le vaccin, «arme la plus importante»

L’Inde, pays de 1,3 milliard d’habitants, a dépassé lundi le Brésil, devenant le deuxième pays le plus touché par la pandémie. Il a enregistré une augmentation rapide des nouvelles contaminations ces dernières semaines, portant le nombre total de cas à 13,5 millions, contre 13,48 millions enregistrés au Brésil. «Le pays entier a été complaisant -- nous avons autorisé les rassemblements sociaux, religieux et politiques», a déclaré à l’AFP Rajib Dasgupta, professeur de santé à l’Université Jawaharlal Nehru, «plus personne ne faisait la queue» pour respecter la distanciation physique.

L’Allemagne a pour sa part franchi le seuil des 3 millions de contaminations. «Cette troisième vague est peut-être la plus dure», a commenté lundi la chancelière Angela Merkel. Déplorant des «chiffres de contamination beaucoup trop élevés», la chancelière, qui s’est déclarée récemment favorable à un reconfinement national pour une brève période, a rappelé que la vaccination était «l’arme la plus importante contre le virus».

«Ça arrive enfin!»

Dans les pubs londoniens, certains étaient à la Guinness, d’autres avaient choisi un petit déjeuner à l’anglaise -saucisse, haricots et oeufs- accompagné d’une boisson chaude. «Cheeeeers!», lançaient-ils en levant leur verre, portable à la main pour immortaliser le moment avec un selfie. «Ça arrive enfin, après tous ces mois!» s’exclame Kobi Wise, 32 ans, en savourant une bière fraîche au Half Moon, pub de l’est londonien dans le «beer garden» duquel il s’est rendu dès l’ouverture.

À Oxford Street, l’une des principales artères commerçantes de Londres, des clients masqués ont formé des queues devant des magasins de vêtements dès 05 h 30, bravant le froid deux heures avant les premières réouvertures des commerces non essentiels. À travers l’Angleterre, les coiffeurs sont surmenés, certains ayant rouvert dès minuit pour répondre à la demande.

Bientôt 100’000 morts en France

Le Royaume-Uni, confiné pour la troisième fois début janvier, compte désormais moins de 3000 cas et moins de 50 décès par jour.

Autre bonne nouvelle, et pas seulement pour le Royaume-Uni, deux études publiées mardi affirment que le variant «britannique» du coronavirus n’entraîne pas plus de formes graves de Covid-19, à rebours des conclusions de précédents travaux de recherche, même si elles confirment qu’il est bien plus contagieux que les souches précédentes.

Des allègements de restrictions sanitaires sont également attendus cette semaine en Italie, Irlande, Slovénie et Grèce.

L’Irlande a néanmoins décidé lundi de réserver aux personnes de plus de 60 ans le vaccin AstraZeneca, en raison des craintes nées de cas de formation de rares caillots sanguins. Cette décision doit entrer en vigueur dès mardi.

En France, la vaccination a été élargie dès lundi à toutes les personnes âgées de 55 ans et plus. Elles recevront l’AstraZeneca ou le vaccin de Johnson & Johnson, livré à partir de lundi. La cadence de la campagne vaccinale est un enjeu crucial, au moment où le pays est frappé par une violente troisième vague, dans une Europe qui connaît des situations contrastées. La France a dépassé lundi la barre des 99’000 décès depuis le début de l’épidémie, et devrait franchir les 100’000 cette semaine. Le nombre de malades en réanimation, qui continue sa progression, dépasse désormais les 5900.

Ramadan sous contrainte

Des millions de musulmans s’apprêtent à entrer cette semaine dans le jeûne sacré du ramadan, l’un des cinq piliers de l’islam. Presque tous les pays musulmans ont imposé des restrictions aux fidèles, leur demandant de prier chez eux, instaurant parfois des couvre-feux. Les autorités saoudiennes ont annoncé début avril que seules les personnes vaccinées contre le Covid-19 seraient autorisées à effectuer la omra, le petit pèlerinage à La Mecque.