Coronavirus - Un million de Suisses effrayés par les vaccins à ARN messager

Coronavirus : Plus d’un million de Suisses effrayés par les vaccins à ARN messager

Le sérum alternatif de Johnson&Johnson pourrait fortement accélérer la couverture vaccinale dans le pays. C’est ce qui ressort d’un sondage mené en juillet dernier.

Ce constat ressort des conclusions d’une enquête menée par l’institut de recherche Sotomo sur les non vaccinés en juillet dernier: par extrapolation, selon les chercheurs, plus d’un million de personnes en Suisse seraient prêtes à se faire vacciner par cette substance alternative aux sérums à ARN messager qui suscitent encore la méfiance. En effet, plus de sept interrogés sur 10 ont expliqué craindre les vaccins à ARNm. Et 31% des participants rejettent la vaccination par principe.