Trafic routier : Plus d’un tiers des deux-roues circule sans éclairage conforme

Un comptage du TCS révèle qu’un tiers des vélos et 50% des trottinettes électriques circulent de nuit avec un éclairage non conforme, voire sans éclairage du tout.

Ce sont des chiffres inquiétants que révèle un comptage du TCS effectué dans toute la Suisse entre fin octobre et début novembre. Sur les 4035 vélos, e-bikes, trottinettes électriques ou autres engins devant être équipés d’un éclairage selon la loi, seuls 2609 étaient conformes, soit 65%. Ce qui veut dire qu’un tiers des deux-roues circule avec des systèmes lumineux non conformes.

Pour les 1426 deux-roues restants, 691 avaient un éclairage allumé mais non conforme, et 735 n’avaient tout simplement pas d’éclairage allumé, alors que les conditions de circulation l’exigeaient, relève le TCS dans un communiqué.

Le constat est pire encore pour les trottinettes électriques: seules 49% d’entre elles étaient correctement équipées. «C’est d’autant plus étonnant que ces engins sont censés être équipés avec un éclairage devant et derrière pour pouvoir être homologués pour la circulation sur les routes suisses», souligne le TCS. Ses experts imaginent que nombre de Suisses les achètent sur internet sans savoir que l’engin n’est pas conforme pour notre pays.

Les Romands sont les pires

Le TCS rappelle que les deux-roues font partie des usagers de la route les plus vulnérables. L’an dernier, les accidents impliquant des vélos ou e-bikes ont fait 4735 blessés et causé la mort de 39 personnes, souligne-t-il. Il est donc d’autant plus important d’être vus suffisamment à temps par les autres usagers de la route. Avec les journées qui se raccourcissant et le crépuscule qui coïncide avec les heures de pointe, il est même primordial d’avoir un bon éclairage sur son engin.