Suisse : Plus d’un tiers des paralysies sont dues à des chutes

Les chutes restent la cause la plus fréquente qui conduit à une paralysie médullaire, devant les accidents de sport.

Record mondial: plus de 60% des paralysés médullaires suisses sont réintégrés dans le monde du travail.

Quelque 1503 patients ont été hospitalisés au Centre suisse des paraplégiques l’année dernière; c’est 335 de plus qu’en 2020, annonce la Fondation suisse pour paraplégiques dans un communiqué jeudi. Il s’agit principalement des blessés médullaires qui ont été traités, mais aussi des personnes souffrant de problèmes de dos complexes, précise-t-elle.

Ce sont les chutes qui ont été la cause d’accident la plus fréquente (37%) chez les patients avec une paralysie médullaire. Viennent ensuite les accidents de sport (27%) et les accidents de la route (26%).