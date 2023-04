Turquie: Plus d’une centaine d’arrestations pour «terrorisme»

Au moins 110 personnes ont été arrêtées mardi en Turquie dans le cadre d’une opération «anti-terroriste» visant le Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK), a rapporté une source policière à l’AFP. L’opération a été menée dans 21 provinces du pays, dont celle de Diyarbakir (sud-est), à majorité kurde, et a ciblé de nombreux avocats et journalistes, selon l’ONG de défense des libertés MLSA.

Journalistes, avocats ou dirigeants d’ONG

Les élections présidentielles et législatives se tiennent le 14 mai en Turquie et seront décidées pour le maintien, ou non, du président Recep Tayip Erdogan et de son parti AKP, au pouvoir depuis deux décennies. L’opposition présente un front uni de six partis qui a désigné un candidat unique à la présidence, Kemal Kiliçdaroglu, soutenu par le parti pro-kurde HDP.