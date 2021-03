Éthiopie : Plus d’une centaine de civils tués en novembre au Tigré

Un rapport de la Commission éthiopienne des droits de l’homme confirme mercredi le massacre perpétré par les troupes érythréennes dans la ville d’Aksoum.

Plus d’une centaine de civils ont été tués par les troupes érythréennes fin novembre dans la ville éthiopienne d’Aksoum, quelques semaines après le début du conflit au Tigré, affirme la Commission éthiopienne des droits de l’homme (EHRC) dans un rapport publié mercredi.

Cet organisme indépendant, rattaché au gouvernement éthiopien, rejoint les conclusions d’Amnesty International et Human Rights Watch (HRW) qui ont affirmé dans de précédents rapports que des centaines de civils ont été massacrées à Aksoum fin novembre 2020 dans ce qui s’apparente à des crimes contre l’humanité.

«Les informations recueillies au cours de cette enquête préliminaire confirment que pendant les journées du 28 et 29 novembre de graves violations des droits de l’homme ont été commises et qu’à Aksoum, plus d’une centaine d’habitants (…) ont été tués par des soldats érythréens», affirme l’EHRC, en précisant que «ces chiffres ne sont pas définitifs».