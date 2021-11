RDC : Plus d’une centaine de détenus s’évadent d’une prison

Les policiers «ont tiré en l’air mais plus de 300 personnes arrivaient vers eux, leur ont arraché leurs armes et ont tué un policier sur le champ» a raconté le commissaire.

Plus d’une centaine de détenus se sont évadés samedi de la prison vétuste et surpeuplée de Matadi, dans l’ouest de la RDC, lors d’une opération spectaculaire qui a fait un mort et un blessé grave parmi les forces de l’ordre, a-t-on appris dimanche de sources concordantes.