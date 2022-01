Nigeria : Plus d’une centaine de tués par des hommes armés

Durant la semaine, plusieurs attaques perpétrées par des hommes armés ont fait de nombreuses victimes dans le nord-ouest du Nigeria.

Des centaines d’hommes armés arrivés à moto ont lancé des attaques dans dix villages des districts d’Anka et de Bukkuyum de mercredi à jeudi, tirant sur les habitants, pillant et incendiant des maisons, ont indiqué ces habitants. Des responsables nigérians n’ont pas encore commenté ces attaques.

Des «bandits» qui tiraient à «vue»

Le nord-ouest et le centre du Nigeria sont le théâtre depuis plusieurs années des activités de «bandits», qui attaquent, pillent et enlèvent les habitants, dont ils volent le bétail et brûlent les maisons. Mercredi, le gouvernement a officiellement qualifié les «bandits» opérant au Nigeria de «terroristes», afin de durcir les sanctions à l’encontre des auteurs d’attaques, de leurs informateurs et de leurs partisans.