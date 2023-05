Plus d’une dizaine d’e-trottinettistes sanctionnés en un jour

La police ajoute que la conduite de ces véhicules est interdite avant 14 ans. De plus, un permis de conduire catégorie M ou G est obligatoire entre 14 et 16 ans. Passé cet âge, le permis n’est plus nécessaire. Et les trottinettistes du canton sont prévenus: la police effectuera d’autres contrôles ces prochains mois.