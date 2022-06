Neuchâtel : Plus d’une trentaine de permis se sont envolés en deux week-ends

Durant l’Ascension et la Pentecôte, la police neuchâteloise a relevé de nombreuses infractions de vitesse, impliquant des retraits.

Sachant que ces périodes sont particulièrement accidentogènes, les forces de l’ordre ont veillé au grain. Lors du week-end de l’Ascension, la police neuchâteloise a ainsi mesuré, au moyen de jumelles laser, 16 excès de vitesse impliquant un retrait de permis de conduire, dont 5 infractions graves (plus de 30km/h au-dessus de la limitation). Lors de celui de la Pentecôte, ce sont 19 infractions graves, dont neuf avec saisie immédiate du permis de conduire, qui ont été relevées. Ces infractions ont été commises par des automobilistes et des motards, ces derniers étant majoritaires. Et il s’agissait toujours d’hommes, âgés de 19 ans à 71 ans, domiciliés en Suisse ou en France.