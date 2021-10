Séries télévisées : Plus gros démarrage de l’histoire de Netflix pour «Squid game»

La série sud-coréenne «Squid game» a dépassé «Bridgerton» et «Lupin» pour réaliser le meilleur démarrage de l’histoire sur Netflix.

Mêlant allégorie sociale et violence extrême, «Squid Game» met en scène des personnages issus des franges les plus marginalisées de Corée du Sud, dont un migrant indien et un transfuge nord-coréen, participant à des jeux d’enfants traditionnels afin de remporter 45,6 milliards de won (35 millions de francs). Les perdants sont tués.

«Squid Game a atteint 111 millions de fans – connaissant le plus gros démarrage pour une série» sur la plateforme, a tweeté Netflix. La juxtaposition des passe-temps enfantins et leur conséquence fatale, avec une production léchée et une scénographie somptueuse, a en effet conquis un très large public à travers le monde, la série caracolant en tête des classements sur Netflix dans plus de 80 pays.