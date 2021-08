Sicile : Plus haut volcan d’Europe, l’Etna a encore grandi

Le volcan sicilien a gagné plusieurs mètres en raison de son activité. Il culmine désormais à 3357 m, a annoncé mardi l’Institut italien de vulcanologie

«L’activité enregistrée en 2021 a entraîné l’accumulation de quantités importantes de matériaux pyroclastiques et de couches de lave sur le cône du cratère sud-est, le plus jeune et le plus actif des quatre cratères au sommet de l’Etna, aboutissant à une transformation considérable de la silhouette du volcan», a expliqué l’Institut national de géophysique et de vulcanologie (INGV) dans un communiqué.