Covid: «Plus il y a eu de morts, moins les gens ont aidé!»

Plus le virus a fait rage, moins les bénévoles ont été actifs.

Une étude de l’Université de Bâle a montré que la solidarité avait ses limites. En effet, lorsque les aidants ont le sentiment d’être eux-mêmes exposés à un risque, ils font d’abord attention à eux. Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont examiné les données de l’application «Amigos», développée conjointement par Migros et Pro Senectute et mise en œuvre durant le Covid. Cette app permettait aux personnes isolées, âgées et vulnérables de demander des livraisons d’achats, qui étaient ensuite effectuées par des bénévoles.