«Plus jamais ça» Scholz s’engage à protéger les Juifs en Allemagne 

Le chancelier Scholz a promis jeudi aux Juifs de les protéger en Allemagne en commémorant le 85e anniversaire du pogrom nazi de la Nuit de Cristal, dans un contexte de résurgence d’actes antisémites depuis la guerre entre Israël et le mouvement terroriste palestinien du Hamas.

La promesse de «ne plus jamais» tolérer l’antisémitisme, «c’est une promesse que nous devons tenir maintenant», a lancé le chancelier dans la synagogue Beth Zion de Berlin, qui avait été dévastée et vandalisée par les nazis, dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938, comme de très nombreux autres lieux de culte, commerces et foyers juifs. C’est une promesse «sur laquelle repose l’Allemagne démocratique», a ajouté le dirigeant.